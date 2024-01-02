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Eğitim Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Yozgatlı öğrencileri de yakından ilgilendiren 2023 yılında eğitim alanında yaşanan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl içerisinde eğitim alanında birçok değişiklik yaşandığını belirten Prof. Dr. Eraslan, "Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığını devraldıktan sonra önceden yapıldığı muhtemel birçok projeyi hayata geçirdi. Bunlardan bir tanesi de Türkçeyle ilgili olan çalışmalarıydı. İlk dört yılda Türkçe’nin tam oturması ondan sonra beşinci sınıfta seçmeli yabancı dil, çift dilli programlara geçilmesi gibi bir de Türkçe de geçiş notunu 70’e çıkararak baraj koydu. Bunu çok önemsiyoruz. Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi, gençlerimizin Türkçe’mizi iyi kullanması bağlamında önemli görüyoruz. Öğretmenlerimize de gerekli hizmet içi eğitimin verilmesinin de altını çiziyoruz. Cep telefonu ve diğer dijital cihazların okullardaki kullanımına dönük uygulamalarda kendisini göstermekte" diye konuştu.



"KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ GEREKMEKTE"

Müfredat değişikliği sonrasında çok farklı bütünsel gelişim modeli temel olan bir program yapısını ilerleyen dönemlerde görülebileceğini söyleyen Eraslan, "Bir, beş ve dokuzuncu sınıflarda öncelik olarak kendisini gösterecek. Programların sadeleştiği ve bireyselleştiği söyleyebiliriz. Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bu konuda önemli bir iş birliği tesis edilmesi gerekmekte. Biri öğretmeni yetiştiriyor, diğeri istihdam ediyor. İstihdam edenin program yapısının da yetiştiren kurumun öğretmen adaylığını vermesi oldukça önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNU ÖNEMLİ GÖRÜYORUM"

Öğretmenler için meslek kanuna dikkat çeken Eraslan, “Seçiminden hizmetçi eğitimine, kariyer basamaklarından aldıkları ders saat ücretine kadar bütün mesleki yapı ve özelliğin içerdiği bir meslek kanunu oldukça gerekli. Bu yüzden de çeşitli çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Diğer meslek yasalarında olduğu gibi geniş sürecin tamamını içeri alan bir meslek yasasının da oldukça önemli olacağını görüyorum" dedi.



"PARADİGMA DEĞİŞİMİ SÖZ KONUSU"

Ölçme ve değerlendirme konusunda Milli Eğitim Bakanlığının köklü değişikliklere gittiğini belirten Eraslan, "Sonuç odaklı değil süreç odaklı, öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin anlama becerisi, analiz, sentez ve değerlendirme becerisini ölçen sınavlara vurgu yapıldı. Ölçme ve değerlendirmede paradigma değişimi söz konusu. Kitlesel sınavlarda böylesi değişikliklerin olması da ihtimal dahilindedir. Sınav yapma biçiminin değişmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Eraslan, afet bilinci eğitiminin de seçmeli dersler içerisinde yer almasını önemsediklerini belirtti.