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Saraykent ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa uygulanan ‘Dönem Sonu Faaliyet Haftası’ kapsamında şehit kabrine ziyaret gerçekleştirildi.

Ozan Şehit Necati Binekçi İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Dönem Sonu Faaliyet Haftası kapsamında şehit kabrini ziyaret etti. Ziyarete İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet Doğan, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere yarıyıl tatilinden önce keyifli ve öğretici bir hafta sunmak için faaliyete geçirilen program kapsamında etkinliklerin devam ettiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “İlk kez uygulanan ‘Dönem Sonu Faaliyet Haftası’ etkinlikleri kapsamında okul yönetici ve öğretmenleri ile birlikte, Ozan Şehit Necati Binekçi İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’na da ismi verilen aziz şehidimizin mezarını ziyaret ederek dualar okuduk” dedi.

Bu özel hafta, karne dağıtımından hemen önce öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılmaya teşvik edilmesinin amaçlandığını belirten Doğan, “Öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan bir komite tarafından organize edilecek bu etkinlikler sırasında, öğrencilerin dil ve hitabet yeteneklerini geliştirmeleri, yeteneklerini sergileme fırsatı bulmaları, paylaşmanın önemini kavramaları, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmeleri ve bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler kazanmaları amaçlanıyor. Ayrıca, öğrencilerin okulu sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olarak görmeleri hedeflenmektedir. Planlanan etkinlikler arasında bilgi yarışmaları, komedi saatleri, hitabet oyunları, kermesler, yetenek paylaşım saatleri, sosyal sorumluluk projeleri ve geziler bulunmakta. Bu çeşitlilikteki etkinliklerle öğrencilerin hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri hedefleniyor” şeklinde konuştu.