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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı 100. Yıl Eğitim Ormanı oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ile Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla öğretmen ve öğrencilerin eşliğinde fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, “Öğretmen ve öğrencilerimiz ile cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle öğretmenler günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attık. Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerimizin de katılım sağladığı programda öğretmen ve öğrencilerimiz ile fidanlarımız dikerek can sularını verdik. Programa katkı ve katılımlarından dolayı okulumuzun yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.