İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ahmet Erdem ve Şerif Doğan ilçeye bağlı Fakıdağ köyünü ziyaret ederek burada mevsimlik işçiler ile bir araya geldi.

Mevsimlik işçi olarak mangal kömürü yapmak amacıyla Fakıdağ köyüne gelen aileler ile görüşen şube müdürleri, burada öğrenciler hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemiz Fakıdağ köyünde mevsimlik işçi olarak mangal kömürü yapmak amacıyla gelen öğrencilerimizi tespit ederek eğitime devamlarının sağlanması gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mevsimlik işçi aileleri ile görüşerek on öğrencimizin eğitime devamları konusunda bilgi aldık. Öğrencilerimizin eğitimlerinin devam etmesi noktasında her türlü tedbiri alacağız” dedi. Haber Merkezi