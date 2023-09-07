İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat’ta başta gençlik hizmetleri olmak üzere çeşitli alanlarda manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunan din görevlileri ile istişare toplantısı düzenledi.

Müftü Gülden başkanlığında İl Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Şube Müdürü, Vaizler, Din Hizmetleri Uzmanları ve manevî danışmanlar katıldı.

Toplantıda üniversitelerin başlayacağı yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurtları ile Ceza İnfaz Kurumları, denetimli serbestlik ve Sevgi Evleri bünyesinde görev yapacak manevî danışmanların sunacağı hizmetin etkinliğini artırmak amacıyla istişarede bulunuldu. Haber Merkezi