İlçe Müftüsü Yasin Baykal, 4-6 Yaş kursları ve Yaz Kuran kurslarının devamı niteliğinde olan program hafta içi okuldan sonra ve hafta sonu 6 gün devam ettiğini söyledi.

Müftü Baykal yaptığı açıklamada; “Çocukların 4-6 Yaş ve Yaz programlarında elde ettikleri bilgi ve kazanımların korunması ve geliştirilmesi maksadıyla acılan kursta Kuran-i Kerim ve dini bilgiler dersi, değerler eğitimi, adap ve nezaket kuralları, aile eğitimi, sosyal etkinlik ve oyunların yansıra okul ders ve ödevlerine de yardımcı olunuyor. Bu kurslarımızda imam hatip lisesinden 4 kız öğrencimiz de staj yapmaktadır. Fatma Türk Özgür ve Seher Sakallı hocalarımdan Allah c.c razı olsun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir