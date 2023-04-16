Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olun milli oyuncu Atiye Gülseven bu sezon gol kralı olmak istediğini söyledi. Takım olarak iyi bir sezon geçirmemelerine rağmen attığı goller ile zirvede yer aldığını hatırlatan Başarılı oyuncu, ‘’Bu sezon takımım atında 115 gol kaydettim. Ligin bitimine kadar da gollerimi atmaya devam edeceğim. Milli takım kampları ve Avrupa’da oynadığım müsabakalar bana çok şeyler kattı. Milli takım düzeyinde elde ettiğim tecrübe ile de takımımda en iyi şekilde mücadele etmeye, sahada savaşmaya çalışıyorum. Yarın Sivas Gençlikspor ile oynayacağımız müsabakada da gollerimi atmaya devam edeceğim. İnşallah benim ve arkadaşlarımın gayreti ile yarın Sivas Gençlikspor karşısında sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz’’ dedi. Haber Merkezi