Dr. Şahin, hemofili hastalığından Dünyada yaklaşık 1,2 milyon kişiyi etkileyip, ülkemizde de 400 bin kişinin etkilendiğini ifade etti.

Hemofili hastalarının tanısının genellikle bebeklik ve erken çocukluk döneminde konulduğunu belirten Dr. Fatih Şahin, “Hemofili kalıtsal bir kanama bozukluğudur. Dünyada yaklaşık 1,2 milyon kişiyi etkilemekte olup ülkemizde de yaklaşık olarak 400,000 kişi bu hastalıktan muzdariptir. Hemofili hastaları genellikle bebeklik ve erken çocukluk döneminde kolay berelenme, eklem içi kanama, sünnet esnasında kanamanın durmaması ya da nadiren hayatı tehdit eden kanamaların varlığında ileri araştırmalar sırasında saptanır. Vücudumuzda herhangi bir kanama olduğunda bunu durdurmak üzere harekete gecen bir mekanizma kuruludur, buna pıhtılaşma denilir. Bu hastalıkta kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir faktörün eksikliği rol oynamaktadır. Tanısı bu faktörün eksikliğini göstermeye yarayan testler yardımıyla kolayca konulabilir” dedi.

Önleyici tedaviler sayesinde hemofili hastalarının ömrünün uzağını belirten Dr. Şahin, “Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde de ileri teknolojiler ile üretilmiş faktör konsantreleri mevcuttur. Bu ürünlerin üretiminden önce hasta bireylere kan ürünleri takviye ediliyor ve bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarıyordu ancak şimdilerde bu risk tamamen ortadan kalkmıştır. Hastalığın ağırlığına göre kanadıkça tedavi, kanamayı önlemek amaçlı haftada 2 ya da 3 kez uygulanan önleyici tedavi gibi seçenekler bulunmaktadır. Bu tedaviler sayesinde hemofilili hastaların ömrü uzamıştır ”dedi.

Hemofili hastalarının eğitimi ve tedaviye uyumunun artırılması ile hayatı tehdit eden kanamaların engellenebileceğinin altını çizen Dr. Şahin, “Hastalığın önemi yaratacağı sonuçlarla yakından ilişkilidir. Örneğin; sık sık eklem içine olan kanamalar ciddi sakatlıklara ve iş gücü kaybına yol açabileceği gibi bu hastaların kanama korkusu ile sosyal hayattan izolasyonu ayrıca bir sosyal problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında kafa içine kanama ya da çeşitli iç organ kanamaları da hayati tehlike arz edebilir. Bu bağlamda hemofilili hastanın eğitimi ve tedaviye uyumunun artırılması ile hayatı tehdit eden kanamalar engellenebilir, iş yaşamına aktif katılımı sağlanabilir ve sosyal izolasyon büyük ölçüde azaltılabilir. Hastanemizde hemofilili hastaların kanama tedavisi, kanama önleyici rutin uygulamaları ve gelişmiş olan çeşitli sakatlıkların izlemi ve sağaltılması yapılabilmektedir” Haber Merkezi