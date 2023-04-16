Zinnureyn Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu yemekhanesinde verilen iftara Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren’in yanı sıra müftülük personeli ve depremzede vatandaşlar katıldı.

İlçe müftüsü Zühdü Elveren davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.

Elveren yaptığı konuşmada, "Müftülük olarak depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek ve onların sosyal hayata adaptasyon süreçlerini en kısa zamanda tamamlamaları için katkı sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Şubemiz aracılığıyla maddi ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken erkek ve bayan hocalarımız da yaptıkları ev ziyaretleriyle manevi rehberlik görevini yerine getirmektedirler. Bugün de burada davetimize icabet eden kardeşlerimizle iftar yemeğinde birlikte olduk. Bu yemek programının hazırlanmasında ve sunulmasın da emek veren ve katkı sunan bütün hocalarımıza ve aşçı kardeşlerimize teşekkürler ediyorum. Yüce Rabbimiz hayırda yarışanlardan eylesin. Bu güzide müesseselerimizin inşası, bekâsı ve içerisindeki hizmetlerin devamında maddi-manevî katkısı bulunan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbimiz bizlere sıhhat ve afiyet lütfeylesin” diye konuştu. Haber Merkezi