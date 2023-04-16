Yozgat Belediyesi’nin kardeşlik ve paylaşmanın zirve yaptığı Ramazan ayının son günlerine gelinirken verdiği iftar buluşmalarının en dikkat çekeni AK Parti Milletvekili adayı Yusuf İbiş’in önceki gün katıldığı davet oldu. Gönül Sofrası’nda buluşuyoruz sloganı ile Ramazan ayının manevi atmosferini herkesin hissetmesine yardımcı olan iftarda Belediye Başkanı Celal Köse ile vatandaşlara yemek dağıtan Ak Parti Milletvekili adayı Yusuf İbiş, masa masa gezerek vatandaşlara hayırlı iftarlar diledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti Milletvekili adayı Yusuf İbiş önceki gün Gönül Sofrası buluşmaları kapsamında iftarlarını vatandaşlarla birlikte aynı sofrada açtılar. İftar için kurulan ve binlerce kişinin günlerdir kendi evinde gibi iftarını açma rahatlığını yaşadığı çadırın girişinde vatandaşlara yemek dağıtan Başkan Köse ve Milletvekili Adayı Yusuf İbiş, tüm vatandaşlara hayırlı ramazanlar dilediler.

Böylesine güzel bir Yozgat akşamında paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayının güzelliklerini yaşadıklarını belirten Ak Parti Yozgat Milletvekili adayı Yusuf İbiş, “Böylesine güzel bir Ramazan gününde vatandaşlarımızla aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Tüm İslam Alemi’ne şimdiden hayırlı Bayramlar diliyorum. İnşallah ülkemiz ve milletimiz olarak Ramazan’ı Şerifi uğurlayıp, hayırlı bir bayrama kavuşmayı temenni ediyorum” dedi.

ÇEKOM evlerinde kalan ve dün akşam Gönül Sofrasında iftarlarını açan çocuklara da yakın ilgi gösteren Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Yusuf İbiş iftar sonrası sık sık fotoğraf da çektirdiler. Haber Merkezi