Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Ramazan ayında ülke genelinde yürütülen vaaz ve irşat hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Kardeş Şehir İrşat Buluşmaları" kapsamında Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Tokat'a misafir oldu.

Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ile Tokat'ın tarihi Mahmut Paşa Camii başta olmak üzere tarihi camileri ziyaret eden Müftü Gülden, iftar programı sonrasında Merkez Ali Paşa Camii'nde teravih namazı öncesi sohbet gerçekleştirerek namaz çıkışında cemaat ile hasbihal etti.

Müftü Ali Gülden 'Kardeş Şehir İrşat Buluşmaları' projesi kapsamında ev sahipliğinden dolayı Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'ya teşekkür ederken, Tokat halkı ve cami cemaati uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Haber Merkezi