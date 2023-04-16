Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Şenaylı, Tıp Fakültesi öğrencileri ve hastane personeli katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ramazan ayı münasebetiyle gerçekleştirilen iftar programının birlik-beraberlik ruhunu daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının devamında: “Ramazanın bu güzel ikliminde, sağlık ve sıhhat içerisinde, çalışma arkadaşlarımızla bir arada olma fırsatını bizlere sunan yüce Rabbimize şükürler olsun. Her zaman her koşulda fedakârca ve özveri ile kutsal bir görevi ifa eden sağlık çalışanlarımız ile böylesi güzel günlerde, bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sağlık hizmetlerinin en yaygın ve en etkili bir şekilde topluma ulaşması hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının öncülüğünde gerçekleşiyor. Üniversitemizde hastanemiz ile vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunarken Tıp Fakültemiz ile de eğitim süreçlerini yürütüyoruz. Tıp Fakültemiz doktor mezun eden, çeşitli branşlarda uzman yetiştiren önemli bir fakülte. Hem Tıp Fakültemiz hem de Araştırma ve Uygulama Hastanemiz ile şehrimize önemli katkılar sunuyoruz. Bundan sonra da sağlık alanında çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile Ramazanın manevi atmosferinde birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma adına düzenlenen iftar programına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, tüm çalışanlarımıza aile fertleriyle beraber sağlık ve sıhhat içerisinde hayırlı bayramlar diliyorum” dedi. Haber Merkezi