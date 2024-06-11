Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi. Bakan Tekin, mülakat ile ilgili de dediğim noktadayım, mülakat yapılacak dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme gelen Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takviminin çok yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Bakan Tekin, "Mülakat ile ilgili de dediğim noktadayım, mülakat yapılacak" dedi.