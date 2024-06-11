Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’in hayatını kaybeden babası Ali Sertel, son yolculuğuna uğurlandı. Yurttaşlar, baba acısı yaşayan Ezgi Sertel'in kim olduğunu merak ediyor. İşte, Ezgi Sertel hakkında detaylar:

Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olan Sertel, televizyon dünyasına adım attı. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Daha sonra aynı diziden ayrılan Sertel, 2006 yılında yayınlanan "Yağmurdan Sonra" adlı dizide Leyla öğretmen karakterini canlandırdı.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan "Lezzet Haritası" isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı. Ayrıca, 7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında başlayan ve 2021 yılında sona eren "Fazlası Zarar" adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

Ezgi Sertel, 22 Kasım 2021 tarihi ile 26 Kasım tarihinde "Gelinim Mutfakta" programının sunucusu olarak görev aldı. Toplamda bir hafta boyunca programın sunuculuğunu yaptı.

Ezgi Sertel'in eşi ise oyuncu Ozan Çobanoğlu'dur. Çift, Ocak 2020'de dünyaya gelen erkek ikizleri Tibet ve Mert ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir.