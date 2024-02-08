Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye ekonomisinin pandemi, deprem felaketi ve siyasi sebepler dolayısıyla art arda aldığı darbeler ilaç sektörünü de etkiledi.

Türkiye’deki enflasyon ve kur farkından dolayı bazı ilaç firmalarının Türkiye pazarından çekilmesi, ilaçsızlık oranını da yükseltti. Bu sebeple bazı hastalar eczanelerin kapısından elleri boş dönmek zorunda kalıyorlar.

Birçok eczanede ilaç olmamasından dolayı eczacılar, hastaları ya farklı bir eczaneye gönderiyor ya da sipariş vermek durumunda kalıyorlar. Bu nedenle eczacılar, piyasada olmayan ilaçlar nedeniyle hastaları genellikle evlerine göndermek zorunda kalıyorlar.

Eczanelerde bulunamayan ilaçların başında antibiyotikler, diyabet ve kolesterol ilaçları, çocuklar için ateş düşürücü şuruplar, kanser ilaçları, alzheimer ve şizofreni ilaçları, demans ile psikiyatri ve hipertansiyon ilaçları geliyor. Ayrıca kulak, burun ve göz damlaları, egzama ilaçları, kortizonlar, antidepresan ve migren ilaçları da bulunamıyor.

Konu ile ilgili Herkes Duysun muhabirine açıklama yapan eczacılar, Türkiye’de ilaçların bulunamamasının sebebinin döviz kurları olduğunu kaydetti.

HAYATİ HASTALIĞI OLANLARA BİLE İLAÇ YOK!

2023 yılı itibariyle ilaç yokluğunu daha yoğun hissettiklerini belirten Eczacı Özgül Hanım, bu yokluğun bütün hastaları kapsadığını vurgulayarak, “Ham maddeyi yurtdışından aldığımız ilaçlar bulunamıyor. Kanser hastaları, organ nakil hastaları, diyaliz hastalarının ilaçları bu yokluğun başında geliyor tabii ama bir grip ilacında bile bunu yaşıyoruz. Reel euro hesaplaması ile Sağlık Bakanlığının sabitlediği Euro arasındaki makas açıldığı için ilaçların ham maddesinin temini ile ilgili çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Bu durum ise insanlara ‘yok’ dememize sebep oluyor. Özellikle hayati hastalıklarda insanlara ‘yok’ demek çok daha güç oluyor.” dedi.

İLAÇ BULUNMAMASI GRİBAL ENFEKSİYONU DA ETKİLİYOR MU?

İlaçlarda, döviz kurundaki hareketlilikten kaynaklı bir yokluk sorunu olduğunu tekrarlayan bir diğer eczacı ise özellikle ithal ilaçlarda sorun yaşadıklarını dile getirerek, hastaların bu durumdan memnun olmadıklarını, aradıkları ilaçları bulamadıklarını ve bu ilaçların olmamasının şu anki gribal enfeksiyonu da etkilediğini söyledi.

GRİBAL ENFEKSİYON İÇİN HANGİ VİTAMİN TAKVİYELERİ KULLANILMALI?

Gribal enfeksiyon için önerilerde de bulunan eczacı şu ifadeleri kullandı:

“İlaçtan ziyade bağışıklığı desteklemek için doğal içerikli vitamin takviyelerini öneriyorum. C-D vitaminleri ve çinko tarzı destekler kullanılabilir.”