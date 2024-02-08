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Yozgat'ta, koleksiyoncuların peşine düştüğü özel bir para, vatandaşlar arasında da koleksiyon amacıyla toplanıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak basılan madeni 5 Türk Lirası, toplam 100 milyon adet ile piyasada nadir bulunuyor.

Özellikle Yozgat’ta yoğun ilgi gören bu özel paralar, koleksiyoncuların ve vatandaşların dikkatini çekiyor. Yalnızca esnafların bankalar üzerinden temin edebildiği bu özel paralar, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ayrı bir öneme sahip.

5 Türk Lirası olarak basılan bu hatıra paranın iç kısmında "Türkiye Yüzyılı" logosu yer alıyor. Logonun üzerinde "5" ibaresi bulunurken, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi dikkat çekiyor.

Koleksiyoncuların ve vatandaşların büyük ilgisini çeken bu özel para, piyasada bulunma zorluğuyla da dikkat çekiyor. Yozgat'ta herkesin bu nadir paraların peşine düştüğü gözlenirken, koleksiyon tutkunları için önemli bir değer taşıyor.