ABD’yi deplasmanda 3-2 mağlup eden takımın yıldız oyuncusu, 1160 sayıya ulaşarak Milletler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu. Bu rekorun ardından Ebrar Karakurt’un kim olduğu ve diğer başarıları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Milli Takım voleybolcusu Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun genç ve yetenekli oyuncularından biridir. 17 Nisan 2000 tarihinde Balıkesir’de doğan Karakurt, genç yaşta voleybola olan ilgisini keşfederek kariyerine Bursa Büyükşehir Belediyesi voleybol takımında başladı. İki yıl sonra VakıfBank’a transfer olan Karakurt, yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

KARİYER HAYATINA GENÇ YAŞTA BAŞLADI

Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı ile katıldığı Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" ödülünü kazandı. Bu başarısını U23 Milli Takımı ile tekrarlayarak Dünya Şampiyonu oldu. Ayrıca, 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Takımı formasıyla bronz madalya kazandı.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NA KATILDI

Karakurt’un adı, 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performansla geniş kitlelerce duyuldu. Ancak bu süreçte bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi nedeniyle hedef alındı. Takım arkadaşları ve destekçileri, Karakurt’a büyük bir dayanışma ve destek gösterdi.

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Ebrar Karakurt, milli takımda da başarılı bir kariyere sahip. 2018 Dünya Şampiyonası'nda milli takımıyla bronz madalya kazandı ve turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekti. Genç yaşına rağmen Türk voleybolunun gelecek vaat eden yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

BAŞARILARI

Milli Takım Başarıları:

2017 FIVB U23 Kadınlar Dünya Şampiyonası - Şampiyonluk

2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - İkincilik

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkincilik

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

2021 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - Üçüncülük

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - Şampiyonluk

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Şampiyonluk

2023 Voleybol Dünya Kupası – Şampiyonluk

Kulüp Başarıları:

2017-18 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk / VakıfBank

2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluk / VakıfBank

2018-19 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk / VakıfBank

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası – Üçüncülük / VakıfBank

Bireysel Ödüller:

2017 Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası - En İyi Smaçör

U18 Avrupa Şampiyonası - En İyi Smaçör

2019 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - En İyi Pasör Çaprazı

2022 İtalya Kadınlar Voleybol Ligi - Normal Sezonda En Çok MVP Seçilen Oyuncu

2023 İtalya Kadınlar Voleybol Ligi - En İyi Pasör Çaprazı

2023 İtalya Kadınlar Voleybol Ligi - En Skorer Oyuncu

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En İyi Smaçör

Ebrar Karakurt, hem kulüp hem de milli takımdaki başarılarıyla Türk voleyboluna önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen kazandığı sayısız ödül ve elde ettiği başarılar, onun voleybol dünyasında ne kadar büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor.