Erkan Yolaç'ın 16 Mayıs'ta vefat etmesinin ardından, birkaç gün sonra eşinin de vefatıyla Yolaç Ailesi ikinci büyük acıyı yaşadı.

"Evet-Hayır" yarışması ile tanınan sunucu Erkan Yolaç'ın eşi, 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk Yolaç, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Aile, acı haberi yaptıkları basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar boyunca 'Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi, 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

1976 yılında dünyaevine giren Asuman Tuğberk ile Erkan Yolaç, 48 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürdüler. Çiftin, Mehmet ve Göksu adında iki çocuğu bulunuyor.

Yolaç Ailesi'ne başsağlığı diliyor ve bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.