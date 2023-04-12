Sosyolog Merve Er; Tv, bilgisayar ve cep telefonlarının çocuk bakıcısı olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, ebeveynlerin çocukları ile birlikte etkili ve kaliteli zaman geçirmesi gerektiğini söyledi.

Yozgat İli 2022 Yılı Eğitim Planı kapsamında Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) doğrultusunda düzenlenen seminerde katılımcılara “Çocuğun ekran karşısında olması onun için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Çocuklar bir günde ne kadar süreyi ekran karşısında geçirebilirler? Cinselliği çocuklara nasıl ve ne kadar anlatmalıyız? Çocuğu istismardan korumak için neler yapmak gerekir? Oyun çocuk için önemli midir?” konuları hakkında bilgi verilmiştir.

Sosyolog Merve Er, çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önlemenin temel unsurlarının ailede kazandırılacağını belirtti.

Er yaptığı açıklamada, “Daha bebek veya daha o çocuk düşüncesine mahremiyet eğitiminde yer olmadığına, annenin alt değiştirirken kimsenin olmadığı yerde bebeğin altını değiştirmesi, aile ve çevrenin çocuğu/bebeği severken öperken mahrem yerlerini öpmeden, dokunmadan sevmesi, ensest ve pedofili vakalarının arttığı günümüzde «onlar kardeş bir şey olmaz» şeklinde asla düşünülmemelidir. Çocuklara oyun sırasında kişisel bilgilerini paylaşmaması konusunda uyarılarda bulunulmalı ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmelidirler. Tv, bilgisayar ve cep telefonları çocuk bakıcısı olarak kullanılmamalı ebeveynler çocukları ile birlikte etkili ve kaliteli zaman geçirmeli” diye konuştu. Haber Merkezi