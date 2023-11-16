Tahmini Okuma Süresi: dakika

IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile bu yıl karşılaştırıldığında, e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat çekici bir artış yaşandığını vurgulayarak,“Rakamlar, bu artışın 0 ila 0 arasında olduğunu gösteriyor. Kasım ayındaki kampanyalar özelinde de e-ticaret üzerinden verilen siparişlerde yüzde 21.8’lik bir artış yaşandı.” dedi.

GİYİM VE ELEKTRONİK SEKTÖRLERİNDE YÜZDE 250'NİN ÜZERİNDE BÜYÜME VAR

Sektör bazında değerlendirmeler yapan Özkara, “Sektörel analize baktığımızda, giyim ve elektronik sektörlerinde enflasyonun etkisiyle birlikte geçtiğimiz yıla kıyasla %250'nin üzerinde bir ciroya ulaşıldığını görüyoruz. Bu sektörlerdeki büyüme, tüketicilerin online alışveriş tercihlerindeki değişimleri ve dijitalleşmenin sektöre olan etkilerini yansıtıyor. Özellikle giyim, kozmetik, ev dekorasyon, beyaz eşya, cep telefonu aksesuarları, küçük ev aletleri, bilgisayar ve bilgisayar aksesuarları ile cep telefonu kategorilerinde yapılan kampanya dönemlerinde satışlar yoğunlaşıyor. Bu kategorilerdeki ürünler, özel kampanyalar ve indirimlerle birleşince tüketicilerin ilgisini çekiyor ve satışları artırıyor" dedi.

E-TİCARET 2023’Ü 1.2-1.3 TRİLYON TLCİVARINDA KAPATABİLİR

E-ticaret hacminin yılın son çeyreklerinde 300-400 milyar TL civarında bir seviyeye ulaşmasının beklendiğini ifade eden Seyhun Özkara, "Bu ivmeli büyüme ile birlikte, yılsonunda e-ticaretin toplam cirosunun 1.2-1.3 trilyon TL civarında olması tahmin ediliyor. Bu bahsettiğimiz cironun yaklaşık 100 milyon TL civarının Kasım Ay'ı nda gerçekleşmesini bekliyoruz.” diye konuştu.