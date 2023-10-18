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Ürgüp’ün Cemil köyü yakınlarındaki manastır, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Kapadokya’yı ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Milattan sonra 3. yüzyılda tüf kayaların oyulması ile yapılan manastırda, iki kilise, bezir hane, mutfak, yemekhane, okul, toplantı salonu, keşiş ve rahiplerin konakladığı odalar yer alıyor.

Roma İmparatorluğu’nda Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte keşişlerce kurulan Keşlik Manastırında bulunan yemekhane de o günlerin izini taşıyor. Özellikle koyun ve keçilerin çevrilmesi için yemekhane içine oyulmuş olan ocaklar günümüze kadar geldi. Burası dünya üzerinde sadece Kapadokya'da bulunuyor.

Kapadokya bölgesinde bu tür yapının başka bir yerde olmadığını söyleyen Profesyonel Turist Rehberi Metin Gökşen; “Keşlik manastırında bulunan bu alan toplu yemeklerde kuzu çevirdikleri ve aynı anda yaklaşık 500 kişiye yemek verdikleri bir mekân. Buranın tavanında bulunan islere baktığımızda da etlerin bu mekânda tütsülendiği ortaya çıkıyor. Kapadokya’nın başka hiçbir bölgesinde bu yapıda bir yemekhane örneği göremiyoruz” dedi.