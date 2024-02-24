Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, mevcut Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın ve MHP İlçe Başkanı Adem Alıç, Akdağmadeni Belediyesi'nin destekleriyle ilçede üretime başlayan TANEKS Giyimi ziyaret etti.

Milletvekili Ethem Sedef, belediye tarafından fabrika binası yapılarak yatırımcıya tahsis edilen ve 3 yıldır yüzlerce vatandaşa iş imkanı sağlayan, dünya markalarına üretim yaparak yurt dışı ihracatla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan Taneks Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Taneks Tekstil sahibi Taner Çelik eşliğinde fabrika binasında incelemelerde bulunan Milletvekili Sedef ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın işçilere kolaylıkla dileyerek bir süre sohbet etti.

“BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Akdağmadeni’nin ekonomik olarak kalkınması, vatandaşların iş bulması, refah seviyelerinin yükselmesi için biz yöneticilere büyük görevler düştüğünün altını çizen Başkan Yalçın, “Allah’a şükür göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde istihdamı nasıl arttırabiliriz, gençlerimize, vatandaşlarımıza nasıl ekmek kapısı aralarız bunun gayretinde olduk. 3 yıl önce yapmış olduğumuz büyük çalışmalar sonrasında kurulmasına vesile olduğumuz tekstil fabrikası bugün yurt dışına ihracat yapan, tertemiz ve kaliteli üretim bandıyla vatandaşlarımıza istihdam sağlayan büyük bir fabrikaya dönüştü. Tam kapasite çalıştığında 400 vatandaşımıza istihdam sağlayacak tekstil fabrikasına yatırım yaparak yenileyen Taner Çelik Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜNLÜ MARKALARI ÜRETİYORUZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren fabrika sahibi Taner Çelik ise; “Akdağmadeni’nde büyük bir üretim fabrikası kurduk. Burada bayan dış giyim üzerine dünyaca ünlü markalara üretim gerçekleştiriyor ve yurt dışına ihracat yapıyoruz. Bugün burada olmamıza vesile olan sürecin başından itibaren desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a teşekkür ediyorum” dedi.