Sektörün önde gelen havalimanları ve havayollarından 3 binden fazla üst düzey yöneticinin katıldığı Routes World’de havacılığın küresel bağlamdaki geleceği tartışılacak.

Yeni rota fırsatlarını keşfetmek için 10 binin üzerinde görüşmenin planlandığı etkinlik, Turkish Airlines, Air France, easyJet, Delta Air Lines, Emirates, IndiGo, Japan Airlines, Qantas, ve Wizz Air’in de aralarında bulunduğu 250’den fazla havayolu şirketinin katılımıyla 15 - 17 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu açılış konuşmalarını yapacak. İGA CEO’su Selahattin Bilgen tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşması sonrasında ’Istanbul is the New Cool’ adlı panel düzenlenecek. Panele, TGA Genel Müdür Vekili Elif Balcı Fisunoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen katılacak. Etkinliğin ikinci günü kapsamında, 16 Ekim Pazartesi günü, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, BBC program sunucusu Aaron Heslehurst moderatörlüğündeki “Havalimanları ve Şehirler” başlıklı panele konuşmacı olarak katılacak. Aynı gün konuşma yapacak isimler arasında İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat ise “Havalimanı Planlama ve Master Plan” konusunda düzenlenen panelde konuşma yapacak.

İstanbul Havalimanı havacılık sektörünün geleceğini şekillendirecek

İstanbul Havalimanı 28.Routes World’ün ev sahibi olarak, küresel taşıma sektöründeki konumunu daha da güçlendirmenin yanısıra, yeni havayollarını bünyesine çekmeyi ve İstanbul’a gelen yolcu trafiğini artırmayı hedefliyor. Havacılık sektörünün üst düzey yetkililerinin katılacağı ve iki gün sürecek etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Dünyanın her köşesinden sektör profesyonelleriyle, havacılığın geleceğinin planlanacağı etkinlikler, paneller, toplantılar ve sunumlarla dolu, verimli bir üç gün olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında, İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünya çapında havayolları, havalimanları ve havacılık paydaşlarını bir araya getiren bu etkinliğin ev sahibi olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz.’’ diye konuştu.