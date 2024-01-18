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Saraykent'te bulunan Ozan Kasabası'nda, Çal Deresi Taşkın Kontrolü 1. Kısım Projesi için Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin tarafından imza atıldı.

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, imzalanan sözleşme kapsamında şu detaylar belirtildi: "Çal Deresi'nde toplamda 2 bin 426,49 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı inşa edilecek. Bu kanalların içinde 2 bin 321,70 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, yan dere bağlantısında ise 104,79 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı bulunmaktadır. Ayrıca, projenin bir parçası olarak 6 adet menfez ve duvar üstlerine pano panel tel çit yapılacaktır."