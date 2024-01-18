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Yoğun enflasyon ve artan zamlarla mücadele eden emekliler ile kira ödemelerinde sıkıntı yaşayanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düzenli olarak gerçekleştirilecek bir kira yardımı programını hayata geçirdi. Bu program, ekonomik zorluklar içinde bulunan emeklilere ve kira ödemelerinde sıkıntı çeken vatandaşlara destek sağlayacak.

ENFLASYON VE ZAMLARLA BOĞUŞAN EMEKLİLER İÇİN KİRA YARDIMI

Artan enflasyon ve ardı ardına gelen zamlar, milyonlarca emekli için maddi sıkıntıları beraberinde getirdi. Yapılan zam miktarı beklentileri karşılamayınca, kiralarını ödemekte güçlük çeken ve ekonomik zorluk içinde bulunan emekliler ile vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, etkili bir program başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kira ödemelerinde zorlanan milyonlarca vatandaşa destek olmak adına harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan kira yardımı programı, belirli şartları karşılayanlara her ay düzenli olarak yardımda bulunacak. Kirada yaşayan vatandaşlara destek olmayı hedefleyen bu programın detayları şu şekilde:

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Kira yardımı programından faydalanmak isteyen vatandaşlar, ilk adım olarak en yakın ilçe kaymakamlığına başvuruda bulunabilirler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan başvurular değerlendirilecek ve uygun görülen kişilere düzenli kira yardımı sağlanacaktır. Ayrıca, başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de gerçekleştirebileceklerdir. E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki adımları izleyebilirler:

T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

Arama kısmından “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümüne gidin.

“Uygulamaya Git” sekmesine tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Kira yardımı miktarları, yaşanılan şehre göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, İstanbul’da yaşayanlar için kira yardımı miktarı 3.500 TL’ye kadar çıkarken, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir’de bu miktar 3.000 TL olarak belirlenmiştir. Diğer büyükşehirlerde aylık kira yardımı ise 2.500 TL olarak uygulanacaktır. Diğer illerde ise kira yardımı 2.000 TL olarak belirlenmiştir. Kira yardımından faydalanmak için başvuru yapan kişinin hane gelirlerinin belirlenen bir sınırın altında olması ve gerçekten kira yardımına muhtaç olması gerekmektedir. Bu kapsamlı destek programı, kira ödemelerinde güçlük çeken vatandaşlara nefes aldıracak ve sosyal yardımların etkin bir şekilde dağıtılmasına katkı sağlayacaktır.