Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

İl Müdür Dr. Şahin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Sağlıkta Özel Günler Takvimi kapsamında 22-28 Nisan haftası “Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası” olarak kutlandığını söyledi

Dr. Şahin, Tıbbi Laboratuvar Çalışanları her basamakta sağlık hizmetlerinin görünmeyen kahramanları olduğunu söyledi.

Dr. Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “1’inci basamakta Halk Sağlığı laboratuvarlarında, 2’nci ve 3’üncü basamaklarda hastanelerde hastaların tanı ve tedavi takiplerinde, gebe ve yeni doğan tarama programlarında, organ nakil merkezlerinde, kanser taramalarında ve adli toksikoloji gibi kritik görevlerde deontoloji çerçevesinde modern tıbbın, bilimin ve teknolojinin ışığında hasta güvenliğini ilkesi önceliğinde görev yapıyor ve hizmet veriyoruz. 7/24 çalışan laboratuvarlarımızda kalite standartlarından ödün vermeden doğru ve güvenilir sonuçlar üreterek zamanla yarışıyoruz. Aynı zamanda laboratuvar personellerimizin yetişmesinde ve eğitimlerinde yer alırken, bir taraftan da bilimsel çalışma ve araştırmalara katkı sağlıyor, laboratuvar tıbbının gelişmesi için uzmanlık bilgi, beceri ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. ‘Laboratuvar Çalışanları Haftası’nın, ülkemizde, sağlık hizmetleri açısından laboratuvar çalışanlarının oynadığı hayati rolü vurgulaması, mesleğimizin gelişmesi ve değer görmesi açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Bu özel hafta münasebetiyle, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği adına, başta Tıbbi Biyokimya Uzmanları olmak üzere, tüm laboratuvar çalışanlarının ‘Laboratuvar Çalışanları Haftası’nı kutluyor, sağlık alanında sergiledikleri üstün gayret ve fedakarlıkları takdir ediyoruz. Bu haftanın ülkemize kazandırılmasına katkı sunan herkese teşekkür ederiz. ‘Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftamız’ Kutlu Olsun.”