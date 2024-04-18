Magnum dondurmalar, plastik ve metal parçaları olabileceği endişesiyle toplatılması çağrısında bulundu.

Unilever'in sevilen dondurma markası Magnum, üretim aşamasında ortaya çıkan bazı endişe verici sorunlar sebebiyle ürünlerinin toplatılmasını talep etti.

Şirket, müşterilerinin güvenliği ve ürün kalitesi konularındaki duyarlılığına atıfta bulunarak, bu önlemi almak zorunda kaldıklarını vurguladı.

"GERİ ÇAĞRMA UYARISI"

Şirket, Magnum Bademli dondurma çubuklarını, potansiyel plastik ve metal parça içerme riski nedeniyle hızlı bir şekilde geri çağırdı. Gıda Standartları Ajansı, bu durumun ürünlerin tüketimini güvensiz hale getirdiği konusunda uyarıda bulundu. Ürünü satın alan tüketicilere, ürünleri tüketmemeleri konusunda çağrı yapıldı.

Gıda güvenliği gözlemcileri, ürünlerin toplandığı tüm perakende mağazalarında müşterilere, toplama nedenini ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini açıklayan duyuruların asılacağını belirtti.