Yozgat Çapanoğlu Cami'nin önünde bulunan ve 123 yıllık tarihine dokunacak restorasyon çalışmaları başlıyor. Saatli Hamidiye Çeşmesi olarak bilinen bu tarihi eser, Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan protokol kapsamında yenilenecek.

1901 yılında inşa edilen ancak 1937'de kitabeleri ve armaları tahrip edilen Saatli Hamidiye Çeşmesi'nde gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları, titiz bir analiz sürecinden geçiyor. Hattat Mahmut Şahin'in aslına uygun yeniden yazdığı kitabe ve hatların resimlerden okunarak tasnif edilmesiyle başlayacak olan çalışmalar, yakında başlayacak.

Restorasyon sürecinde mimarların her bir detayı tek tek analiz ettiği belirtilen Saatli Hamidiye Çeşmesi, yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.

“TARİHİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURULUYOR”

Yozgat Valiliği tarafından yaptığımız haber sonrasında konuyla alakalı şu açıklama yapıldı: “Çapanoğlu ailesi tarafından Sultan II. Abdülhamit Han döneminde inşa edilen Çapanoğlu Büyük Cami'nin doğu giriş kısmında bulunan ve halk arasında ‘Saatli Çeşme’ olarak bilinen Hamidiye Çeşmesi, tarihi görünümüne kavuşturuluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon protokolü imzalanan Hamidiye Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanılacak. Yiğitler şehri Yozgat’ımıza hayırlı olsun” denildi.

Saatli Hamidiye Çeşmesi, Sultan II. Abdulhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümü hediyesi olarak yapıldı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, çeşme, Çapanoğlu Camisi'nin doğu haziresi dış duvarında konumlanıyor. Gövdesi boyuna ve enine profilli silmelerle beşe ve üçe bölünmüş olan çeşmenin en üstünde sivri kemerli bir niş içinde yuvarlak kadranlı bir saat bulunuyor.

Restorasyon sonrasında Saatli Hamidiye Çeşmesi, döneminin Anadolu’daki en güzel ve en büyük süslemeli çeşmelerinden biri olarak tekrar hayat bulacak.

SAATLİ HAMİDİYE ÇEŞMESİ

Sultan II. Abdulhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümü hediyesi olarak tüm ülkede yapılan çeşmelerden birisi olan Saatli Hamidiye Çeşmesi, Çapanoğlu Cami'nin doğu haziresi dış duvarında yer alır.

Çeşme hakkında Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yer alan bilgide, “Çeşmenin tarihi kazınmıştır. Buna rağmen orta alınlıkta bir kartuş içinde sene 19 Ağustos 1916 (M. 01 Kasım 1900) yazısı ve tarihi okunmaktadır. Çapanoğlu Camisi'nin doğusunda çarşıya bakan yüzünde hazireye bitişik olarak II. Abdülhamit tarafından 1900 tarihinde tahta çıkışının 25 seneyi devriyesinde saatli çeşme diye yaptırılmıştır. 1325 Ankara salnamesinde bir resmi vardır. Yarım silindirik gövdeli, iki kenarı dar, cephesi geniş çeşmenin gövdesi boyuna profilli silmelerle beşe, enine profilli silmelerle üçe bölünmüştür. En üstte sivri kemerli bir niş içinde yuvarlak kadranlı bir saati vardır. Saatli nişin köşelerinde birer yuvarlak güneş sembollü süslemeler yer alır. Saatin altındaki bölümde adalet, eşitlik ve özgürlük sembolü olan çapraz kılıçlar, flamalar, terazi ve ay yıldızlarından oluşan bir Osmanlı arması motifi yer almaktaydı. Bununla birlikte çeşme üzerinde tüm yazı ve motifler kasıtlı bir şekilde kazınmıştır. Armanın altında ise bir kuşak halinde besmele yazısı üzerinde tarih ve altında ayaklı bir kupa görülmektedir. En alt kısımda ise üç önde birer de yanda olmak üzere beş çeşme oluğu ile lülesi bulunur. Beyaz kesme taştan yapılmıştır. Taşlarının Sarıkaya’nın Azapbaşı Köyü'nden getirildiği söylenir. Döneminin Anadolu’daki en güzel ve en büyük süslemeli çeşmelerinden biridir” denildi.