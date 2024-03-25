Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 25 Mart 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.0321 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.0246 liradan, satış fiyatı ise 32.0397 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.32'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.7133 TL'den yapan euro şu anda 34.6655 TL alış ve 34.7612 TL satış fiyatına sahip.