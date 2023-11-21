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Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 21 Kasım 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.767 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.7374 liradan, satış fiyatı ise 28.7967 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.5562 TL'den yapan euro şu anda 31.5094 TL alış ve 31.6032 TL satış fiyatına sahip.