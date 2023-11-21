Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:57     07:25     12:31     15:06     17:28     18:50

Akdağmadeni    05:53     07:20     12:27     15:02     17:25     18:46

Aydıncık             05:56     07:23     12:30     15:03     17:26     18:48

Boğazlıyan         05:55     07:21     12:30     15:05     17:28     18:49

Komşuda üretiliyor: Vitamin deposu o yiyecek sofralara renk katıyor! Komşuda üretiliyor: Vitamin deposu o yiyecek sofralara renk katıyor!

Çandır                 05:54     07:20     12:29     15:04     17:27     18:48

Çayıralan            05:53     07:20     12:28     15:03     17:26     18:48

Çekerek              05:55     07:22     12:29     15:02     17:25     18:47

Kadışehri            05:53     07:21     12:28     15:01     17:24     18:46

Saraykent           05:54     07:21     12:29     15:03     17:26     18:48

Sarıkaya              05:55     07:21     12:29     15:04     17:27     18:49

Şefaatli                05:57    07:24     12:32     15:07     17:29     18:51

Sorgun                05:56     07:23     12:30     15:04     17:27     18:49

Yenifakılı            05:56     07:22     12:31     15:06     17:29     18:50

Yerköy                05:58     07:25     12:33     15:07     17:30     18:52

Kaynak: Haber Merkezi