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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:57 07:25 12:31 15:06 17:28 18:50

Akdağmadeni 05:53 07:20 12:27 15:02 17:25 18:46

Aydıncık 05:56 07:23 12:30 15:03 17:26 18:48

Boğazlıyan 05:55 07:21 12:30 15:05 17:28 18:49

Çandır 05:54 07:20 12:29 15:04 17:27 18:48

Çayıralan 05:53 07:20 12:28 15:03 17:26 18:48

Çekerek 05:55 07:22 12:29 15:02 17:25 18:47

Kadışehri 05:53 07:21 12:28 15:01 17:24 18:46

Saraykent 05:54 07:21 12:29 15:03 17:26 18:48

Sarıkaya 05:55 07:21 12:29 15:04 17:27 18:49

Şefaatli 05:57 07:24 12:32 15:07 17:29 18:51

Sorgun 05:56 07:23 12:30 15:04 17:27 18:49

Yenifakılı 05:56 07:22 12:31 15:06 17:29 18:50

Yerköy 05:58 07:25 12:33 15:07 17:30 18:52