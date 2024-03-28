Bu kapsamda Mayıs 2023'te Okul Müdürü İdris Çetin ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Yıldırım, Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Yozgat Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü İdris Çetin her zaman maddi ve manevi olarak yanlarında olduklarını dile getirdi.

Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Müzeyyen Tarhan ise, Yozgat Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okuluna ve öğrencilere teşekkür etti. Bu sene de kardeş okul öğrencilerinin kaynaşması açısından edebiyat öğretmenleri rehberliğinde 9. Sınıf öğrencilerimiz, kardeş okul 9. Sınıf öğrencilerine mektup yazdı.

Diyarbakır Bismil ilçesi Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilere yazılan kardeşlik mektuplarının cevapları Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ulaştı. Okul müdürü İdris Çetin ve Okul Rehber öğretmen Ayşegül Yücel mektupları 9.sınıf öğrencilerine teslim etti. Öğrencilerin sevincine diyecek yoktu, çok memnun kaldılar.