Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsaoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Dr. Selim Argun katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Dr. Selim Argun’un yanı sıra toplantıya İl Milli eğitim Müdürü İsmail Atınkaynak, İl Müftüsü Ali Gülden, Diyanet Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudal Erkoç, ilçe müftüleri, ilçe milli eğitim müdürleri, EDEP Temsilcisi Hüseyin Durusoy, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda EDEP Yozgat İl Temsilciliğinin yıl içerisinde yapılacak çalışmaları planlanırken projeler hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl Müftüsü Ali Gülden, EDEP platformunun misyonu ve vizyonunu, amaçları ve çalışmalarını açıkladıktan sonra toplantı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun'un konuşması ile devam etti.

Başkan Yardımcısı Argun konuşmasında EDEP Platformu'nun İslam dünyasında da güzide bir platform olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti; "EDEP Platformu hem kamunun hem de şehrin dinamizminin muharrik unsuru olan sivil toplumu aynı çatı altında birleştiren bir platformdur. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin de bu platformda yer alması İslam coğrafyası ve İslam eğitimi açısından önem arz etmektedir" dedi.