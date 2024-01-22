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Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşcı, Ezanlardan rahatsız olan ve Din Görevlilerine hakaret eden Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Genel Başkan Taşcı, “Ermeni yazar Sevan Nişanyan, ezanımızı hedef alarak; ‘Hayvan gibi bağıra bağıra okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı yok Türkiye’de.’ ifadelerini kullandığını söyledi.

Başkan Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İnsanlıktan yoksun bu haysiyetsizin dilinin uygun şekle sokulması vacip olmuştur. Devletimizin ilgili organlarından bu müdahaleyi yapmalarını istiyoruz. Bu tiplerin benzerlerini Osmanlının son döneminde devlet içinde kargaşa ve terör ortamı oluşturmak için harekete geçirildiklerini görmüştük. Geçmişte yaşadığımız acı olayların benzerlerini yaşamamak için bu tiplerin kontrol altında tutulmaları elzemdir. Bu durum aynı zamanda bir beka sorunudur. Bunların kimler tarafından beslendiğinin ve fonlandığının araştırılması gerektiğini de yetkililere hatırlatıyoruz. Diva Sen olarak, ‘bel hüm edall’ sınıfında olduğunu düşündüğümüz bu kişiden hukuk önünde hesap soracağız” ifadelerini kullandı.