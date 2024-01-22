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Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiren obezite ile ilgili uzmanlar uyarıda bulundu.

Obezitenin tüm dünyada belirgin şekilde artarak önemli bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Makal, “Spordan uzak, hareketsiz yaşam şekli ve yüksek kalorili beslenme alışkanlığı obeziteyi ciddi bir sorun haline getirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi sağlığı bozacak şekilde vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlamış ve Vücut Kitle İndeksine (VKİ) göre sınıflandırmıştır. VKİ, kişinin boy ve kilosu arasındaki özel bir orantıya göre hesaplanır. Vücut kitle indeksi (VKİ) 30 kg/m2 ve üzerinde olan bireyler obez olarak tanımlamaktadır” diye konuştu.

“ÇABUK YORULMA VE NEFES DARLIĞI GÖRÜLEBİLİR”

Obezitenin en önemli belirtinin vücuttaki yağ miktarındaki artışın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Makal, ancak zamanla obezitenin tüm sistemleri etkilediğini ve pek çok sağlık problemine yol açabileceğini vurguladı. Doç. Dr. Makal, obezitede görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:

“Kan basıncında yükseklik (hipertansiyon), aritmi, kan şekerinde yükseklik (diyabet), karaciğer testlerinde bozukluk, terleme, çabuk yorulma, nefes darlığı, horlama ve uyku apnesi, cilt sorunları, sırt ve eklem ağrıları ve psikolojik sorunlar ve benlik saygısında azalma.”

“YEME BOZUKLUKLARI OBEZİTEYE NEDEN OLABİLİR”

Obezitenin nedenlerine değinen Makal, “Obezitede temel problem vücuda alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasıdır. Bununla beraber bazı hormonal bozukluklar, genetik sendromlar, bazı ilaçlar, yeme bozuklukları ve kontrolsüz yapılan diyetler kilo alımına sebep olabilir” dedi.

“OBEZİTE BİRÇOK HASTALIĞA YOL AÇIYOR”

Doç. Dr. Gül Bora Makal, obezitenin yol açtığı hastalıklarla ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"Hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, safra kesesi ve karaciğer hastalıkları, felç (inme), solunum problemleri ve uyku apnesi ve psikolojik problemler."

Öte yandan Makal, obez bireylerde sıklıkla karaciğerde yağlanma ve eşlik eden safra kesesi taşları görüldüğüne dikkati çekerek, “Bazen bu durum karaciğer fonksiyon testlerinde bozulmaya kadar gidebilir. Temel sebep kan kolesterol düzeyindeki yüksekliktir” ifadelerini kullandı.

“CERRAHİ MÜDAHALE UYGULANABİLİR”

Obezitede tedavi yollarından bahseden Makal, “Obezite tedavisinde ilk aşamada davranış tedavisi, diyet, egzersiz gelir. Bunların yeterli gelmediği durumlarda medikal tedavi (ilaçlar) ve endoskopik girişimler denenir. Tüm bunlara rağmen başarılı olunmadığı cerrahi müdahaleye başvurulur. Cerrahi tedavi olarak mide küçültme (tüp mide) gastrik bypass yöntemlerinden birisi seçilebilir. Ameliyat tipini belirlemede şeker hastalığı varlığı, mide fıtığı olup olmaması ve hastanın yeme alışkanlıklarına göre karar verilir. Morbid obezite de tedavi yaklaşımı öncelikle beslenme alışkanlıklarının değişmesi, diyet ve egzersiz programı ile başlar. Tüm bunlara rağmen kilo verimi sağlanamazsa cerrahi yöntemlere başvurulur” ifadelerine yer verildi.