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Hükümet, istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirdiği yeni düzenlemelerle iş dünyasında önemli bir etki yaratacak. 18-29 yaş arasındaki istihdam yaratan işletmelere yönelik olarak, aylık 4,100 liraya kadar ulaşan ve 54 aya kadar devam eden 221,400 lira tutarında teşvik sağlanacak.

Hükümet, bu yıl içinde 1 milyon yeni istihdam yaratma hedefine odaklanarak, ilave istihdam teşvikiyle çalışanlara 6 aydan 54 aya kadar süren prim teşviki sunacak. İşe alınan her bir işçi için değişen sürelerde uygulanan prim teşviki, yılda ortalama 650 bin kişinin faydalandığı bir programı kapsıyor ve aylık destek ödemeleri 4,100 lira ile 30,754 lira arasında değişiyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylanan yasa teklifi, özel sektör işverenlerine %20.5 oranında destek sağlayarak, 2024 yılında aylık 23.33 lira ile 700 lira arasında işveren desteği sunacak.

18-29 yaş arasındaki istihdam oluşturan işletmeler, aylık 4,100 lira üzerinden 54 aya kadar ulaşan 221,400 lira teşvik alabilecek. Bu düzenleme, asgari ücret düzeyine yakın kazanç bildiren küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyerek, asgari ücret artışından kaynaklı işten çıkarmaların ve kayıt dışı istihdamın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yıllık maliyeti 24.6 milyar lira olarak değerlendirilen bu uygulama, istihdamı desteklemek ve ekonomiyi canlandırmak adına önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Özel sektör iş yerleri, teşvikten yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek durumunda.

Hükümetin istihdamı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği yeni teşvik programına başvurular başladı. İş dünyası, bu program aracılığıyla yatırımlarını artırarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Bu destekler Yozgat’ta da istihdamı artıracak gibi görünüyor.