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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye genelinde son 53 yılın en sıcak Aralık ayının yaşanmasının etkisiyle tarla faresi popülasyonunda önemli bir artışın yaşandığı konusunda çiftçileri uyardı. TMO, kışlık buğday ve arpa ekili arazilerde tarla farelerine karşı alınması gereken tedbirleri vurguladı.

Aralık 2023 Fenolojik Değerlendirme Raporu'nda, Türkiye genelinde Aralık ayı yağışlarının normalin altında olduğu, ancak önceki yılın aynı dönemine kıyasla yağışların yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca, 2023 yılı Aralık ayının son 53 yılın en sıcak Aralık ayı olarak kaydedildiği ifade edildi. Uzun süredir ortalama sıcaklıkların üzerinde seyretmesi gibi genel iklim koşulları, tarla farelerinin popülasyonunda önemli bir artışa neden oldu.

TMO'nun raporunda, tarla farelerinin besin kaynakları tükendiğinde başka alanlara yayılarak tarım ürünlerine zarar verdiği ve bu zararın yeşil aksam, tohum ve meyveleri yiyerek, kemirerek, keserek ve kirleterek gerçekleştiği belirtildi. Rapora göre, tarla fareleri ülke genelinde tarımsal üretimi ciddi şekilde tehdit eden bir zararlı olarak öne çıkıyor ve popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak zarar derecelerinin yüzde 100'e kadar ulaşabileceği vurgulanıyor.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi nedeniyle tarla fareleri nüfusunda yaşanan ciddi artışa dikkat çekilen raporda, çiftçilere popülasyonun yüksek olduğu bölgelerde hızla mücadeleye başlamaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulunuldu. Aksi takdirde, tarlalarda telafisi mümkün olmayan zararlarla karşılaşılabileceği belirtildi.