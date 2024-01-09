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Ardı ardına zamların sıralandığı 2024 yılında apartman aidatlarına gelen zam da belli oldu. Eğer site içinde bir apartmanda yaşıyorsanız durum daha da vahim hale geldi.

2024 yılında ardı ardına gerçekleşen zamların gölgesinde, apartman aidatlarına yönelik yapılan zam oranları da netlik kazandı. Apartman sakinleri için mali bir darboğazın habercisi olan bu durum, özellikle site içindeki konut sahiplerini daha da olumsuz etkilemekte.

Ekonomideki enflasyonla mücadele çabalarına rağmen, apartman aidatlarındaki zamların artması, ekonomi habercisi Barış Esen tarafından duyuruldu. Uzun yıllardır ekonomi alanında başarılı bir kariyere sahip olan Dr. Barış Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada apartman aidatlarının ortalama yüzde 68 oranında arttığını paylaştı ve bu durumu enflasyonla nasıl bağdaştırabileceğimizi sorguladı.

Site içerisindeki konutlara ait aidat miktarları, vatandaşları zor durumda bırakacak seviyelere ulaştı. Site yönetimleri, asgari ücret artışlarına paralel olarak temizlik, tamir gibi hizmetleri yürüten çalışanlara ödenen maaşları ve malzeme fiyatlarındaki zamları gerekçe göstererek aidat ücretlerine önemli artışlar yapmaya başladı. Bu zamların ortalama yüzde 68'e kadar çıkması, konut sahiplerini mali açıdan zor durumda bırakmaktadır.

Asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkarılmasına rağmen, özellikle İstanbul'da en düşük kira ücreti 15 bin TL civarında seyretmekte. Ev kiralarındaki artışla başa çıkmakta zorlanan birçok aile, artan aidat ücretleriyle birlikte ek bir yük altına girmiştir. Özellikle güvenlikli sitelerde yaşayanlar, ödedikleri aidat ücretlerinin bazı ev kiralarıyla yarışır hale gelmesi nedeniyle mali sıkıntı yaşamaktadır.