İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce bakanlık bütçesinden yıllar bazında tahsis edilen ödeneklere bağlı olarak, belirlenen konularda proje hazırlayacak derneklere mali destek sağlanacak.

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, aranan şartları taşıyan ve Bakanlık tarafından belirlenen aile, trafik bilinci, çevre, afet, sosyal girişimcilik şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi insan hakları, eğitim, kültür, uyuşturucu ile mücadele gibi belirli konularda proje hazırlayan derneklere mali destek sağlanacağını ifade etti.

Yurtlu yaptığı açıklamada, “Proje hazırlanırken, kamu yararına ilişkin olması, derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, proje başvuru rehberine uygun olarak hazırlanmış olması kriterleri, göz önünde bulundurulacak. Proje hazırlamak isteyen dernekler, başvurularını elektronik ortamda dernek yöneticilerinde mevcut olan kullanıcı adı ve parola ile Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden bildirecekler ve valiliğimizce ön incelemeyi müteakiben bakanlığa sunulacak, bakanlığımız nezdinde oluşturulan bağımsız değerlendiriciler kurulunca sonuca bağlanacak ve kabul edilen projelere destek sağlanacak. Başvurular yıl içerisinde devam edecek olup, belirli bir süre kısıtlama olmayacaktır” diye konuştu.