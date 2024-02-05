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Yeni evlenen çiftlere yönelik olarak başvuruların alınacağı bu kredi destek programının detayları merakla bekleniyor.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın deprem bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Sosyal hizmetler çerçevesinde birçok yardımın gerçekleştirildiğini ifade eden Bayram, Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla birlikte faizsiz kredi desteği sağlanacağını vurguladı.

Aile ve Gençlik Fonu'nun finansmanının, savunma sanayiinden elde edilecek gelir ve Gabar'da bulunan petrol, doğal gaz keşiflerinden elde edilen gelirlerle oluşturulacağı bilgisini veren Bayram, öncelikli olarak deprem bölgesindeki gençlere yönelik faizsiz kredi desteğinin başlayacağını, daha sonrasında ise tüm ülkeye yayılacağını öngördü.

DETAYLAR NELER?

Kredi desteği, başvuran genç çiftlere ilk 2 yıl geri ödemesiz, sonrasında 4 yıl boyunca faizsiz olarak 150 bin lira sağlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve öncelikle deprem bölgesindeki gençlere yönlendirilecek. Başvuru şartları arasında gelir ve yaş şartının olup olmadığı henüz netleşmemiş olsa da, Bayram, gelir şartının uygulanabileceğini söyledi.

Aylık taksitin 3,125 TL olacağını belirten Bayram, "Bu destek, genç çiftlere maddi olarak rahat bir başlangıç yapma imkanı sağlayacak" dedi. Ayrıca, kredi desteğinin her bir gence değil, evlenecek çiftlere verileceğini ve çiftlere ayrı ayrı toplam 300 bin TL verilmeyeceğini vurguladı.

Gelişmelerle ilgili detaylar açıklandıkça, Aile ve Gençlik Fonu'nun faizsiz kredi desteği konusundaki bilgilendirmeleri takip etmeye devam edeceğiz.