Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ek zamların ödeneceği tarihi açıkladı. Emeklilerin kök maaş hesaplarında devam eden zam hesaplarına ek olarak, Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, seçim öncesinde önemli bir iddiada bulundu. Ete, en düşük emekli aylığının, en az 17 bin 2 TL olan asgari ücret seviyesine getirileceğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "10 bin TL'nin altında aylık alanların maaşları 10 bin TL'ye tamamlanacak ve ocak ayında alamadıkları farkı şubat ayının ilk haftasında alacaklar. En düşük SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı maaş 10 bin TL olacak" şeklinde açıklamada bulundu.

Ete ayrıca, emekli aylıklarının genel bir düzenlemeden geçmesi gerektiğini belirtti. 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun etkilerini göz önüne alarak, 2000 sonrası emeklilere de intibak ve seyyanen zam yapılması gerektiğini vurguladı. Ete, bu düzenlemenin Temmuz ayına kadar tüm emeklilere yapılması gerektiğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir açıklama yapacağını düşündüğünü söyledi.

Emekli maaşlarındaki iyileştirmelerin yanı sıra, bayram ikramiyeleri de gündemde. Dini bayramlarda emeklilere ödenen 2 bin TL'lik ikramiyelerin artırılması üzerine konuşan Ete, alternatif senaryoları değerlendirdi. Yüzde 50 zam yapılması veya Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak 5 bin TL verilmesi gibi seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Ete, ikramiyelerin, vatandaşların bayramlarda ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli olduğunu ve yüksek bir zammın olmasını temenni ettiğini dile getirdi.