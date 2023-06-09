Uzman Erbaş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği atanmak istediklerini söyleyen ATAUZDER Yozgat İl Başkanı Hasan Akyüz, kanunlarının olduğunu fakat kanunda ki bazı hükümler nedeniyle atamaların referans ve inisiyatif ile yapıldığını dile getirdi.

“İLK DEĞİLİZ, SON DA OLMAYACAĞIZ”

Hak kaybına uğradıklarını belirten Başkan Akyüz açıklamasında, “Bizler, 3269 Sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Çavuş olarak görev yapmış, ailevi, sağlık ve mesleki nedenler sonucunda kendi isteğiyle sözleşme feshi yaparak mesleğinden ayrılan, 657 Sayılı Kanunun ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği atanmak isteyen kahraman eski uzman çavuşlarız. Kanunumuz var fakat kanunda ki bazı hükümler nedeniyle atamalar referans ve inisiyatif ile yapılmaktadır. Bu uygulamada ise; referansı olmayan binlerce eski uzman çavuş kamu kurumlarına atanamıyor, hak kaybına uğruyor. Ayrıca bu kanun nedeniyle yaşanan mağduriyet yıllardır sürmektedir, biz ilk değiliz, son da olmayacağız. Çünkü her yıl binlerce uzman çavuş çeşitli nedenlerle mesleğinden ayrılmaktadır. Tüm sorunların çözümü için, kamuya referans veya inisiyatif olmadan, devlet aracılığıyla atama istiyoruz. Bizi görmezden gelmeyin lütfen. Binlerce ailenin bu nedenle yuvası dağıldı, daha fazla yuvalar dağılmasın ve çocukların geleceği kararmasın. İvedi olarak oluşan mağduriyetin giderilmesi ve adaletli atama yapılması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi