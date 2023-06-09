Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya Vali Ziya Polat’ın beraberinde, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

Toplantı verimli toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin verimli kullanılması ve toprağın planlı kullanımının sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

“BEREKETLİ TOPRAKLARIMIZ”

Yozgat’ın tarım şehri olduğuna dikkat çeken Vali Polat, yiğitler şehri Yozgat’ta bulunan tarım arazilerinin ülkenin tarımsal üretimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Yozgat’ta tarım arazilerini korumanın öncellikli görev olduğunu ifade eden Polat, “Sahip olduğumuz bereketli topraklarımızın tarım arazilerini korumanın yanında aynı zamanda gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir Yozgat bırakmak için yeşil alanlarımızı da korumalıyız” dedi.

Polat, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve korunmasına yönelik çalışmaların da devam edeceğini belirtti.

Toplantı, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak amacıyla yapıldı.

Toplantıda, tarım arazilerinin ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilerek bu arazilerin amaç dışı yanlış kullanımlarını önlemek, kullanılabilecek alanlarda ise çevre arazileri korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin konular da ele alındı. Melike Aslı Arslan