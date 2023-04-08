AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneğini, Kanser tedavi merkezi ve Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.

“ACİL ŞİFALAR VERSİN”

Başkan Başer, “Kanser Haftası münasebetiyle ilimizde bulunan Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneğini ve Kanser tedavi merkezlerinden olan eski adı KETEM şimdi ki adı Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ettik. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin, sağlık çalışanlarımıza kuvvet versin inşallah” dedi.

“TARAMALARI YAPTIRIN”

Başkan Yurtlu ise, “Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneğini ve Kanser tedavi merkezi ve Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ettik. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi olmak üzere Aile Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak taramalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza herhangi bir belirti yokken dahi tarama yaptırmalarını tavsiye ediyor, herhangi bir sebeple kanserden şüphelendikleri anda ise hiç zaman kaybetmeden bu merkezlere müracaatta bulunmalarını önemle istirham ediyorum. Ulusal Kanser Haftası münasebetiyle yapılacak etkinliklerin bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu. Haber Merkezi