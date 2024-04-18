Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince okul servis araçlarının denetimleri devam ediyor.

Yapılan denetimlerde ekipler, okul servis sürücülerine ve öğrencilere yönelik trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, trafikte görme görülme ve duyma, yaya ve okul geçitleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın güvenliği demek, geleceğimizin güvenliği demektir.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerimizce okul servis araçlarının denetimleri devam ediyor.

Denetimlerde, okul servis sürücülerine ve öğrencilere yönelik trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, trafikte görme görülme ve duyma, yaya ve okul geçitleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi” denildi.