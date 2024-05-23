Dekandan Öğrencilere Tebrik

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen 14. Bahar Şenlikleri kapsamında fakülteler arası kadın voleybol müsabakalarında Eğitim Fakültesi öğrencileri üçüncü oldu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, fakülteler arası kadın voleybol müsabakalarında üçüncü olan öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrencileri tebrik eden Dekan Güçlü, öğretmen adaylarının sadece akademik anlamda değil aynı zamanda kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için bu tür faaliyetlerde yer almalarının büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Konu ile ilgili fakülte yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Dekanımız Sayın Prof. Dr. Nezahat Güçlü üniversitemiz tarafından düzenlenen 14. Bahar Şenlikleri kapsamında fakülteler arası kadın voleybol müsabakalarında üçüncülük alan öğrencilerimiz ile buluştu. Sayın Güçlü, öğrencilerimize tebriklerini ilettikten sonra öğretmen adaylarının sadece akademik anlamda değil aynı zamanda kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için bu tür faaliyetlerde yer almanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Fakültemiz adına öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.