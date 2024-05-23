Yozgat İl Jandarma Komutanlığı zehir tacirlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 134,8 gram Metamfetamin cinsi uyuşturucu madde, 4 adet Kaptagon cinsi uyuşturucu madde, 7 adet sentetik ecza, 1 adet colt marka 9 milimetre çapında Ruhsatsız Tabanca, 8 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 adet payp uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu, 20 bin 800 lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.E. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.