Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, çeşitli bölüm ve programlardan lisans öğrencileri ile bir araya geldi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminin tüm öğrenciler için başarı ve sağlık içerisinde geçmesine ilişkin temennilerini ileten Dekan Prof. Dr. Nezahat Güçlü, geleceğin öğretmenleri olarak öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeye önem vermeleri gerektiğini vurguladı.

Ziyarette kendi deneyimlerini paylaşan Prof. Dr. Nezahat Güçlü, öğrencilerin çeşitli eğitim-öğretim faaliyetleri, projeler ve Erasmus gibi öğrenci değişim programlarından yararlanmalarının fayda sağlayacağını belirtti.

Dekan Prof. Dr. Nezahat Güçlü söyleşinin sonunda, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi, gelen soruları yanıtladı.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı olarak iç paydaş öğrencilerin görüşlerine büyük önem verildiğini vurgulayan Prof. Dr. Nezahat Güçlü, bu tür yönetim-öğrenci görüşmelerinin devam etmesini dilediği ifade etti.