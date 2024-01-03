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Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim başkanlığında Evde Sağlık Hizmetleri il değerlendirme komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim yanı sıra, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Belediye Başkan Yardımcısı adına Songül Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Yunus Demir ve Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü katıldı.

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri 2023 yılı aylık Yozgat il geneli verileri açıklandı. Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak, uygulamaya geçilecek kararlar alındı.