İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına karşı sosyal medyada tepki gösteren 45 milyondan fazla kullanıcı, "All Eyes on Rafah" sloganıyla destek gösterisinde bulundu. Ünlü isim Defne Samyeli ise bir davet sırasında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Samyeli, "Çocuklar ölmesin demek son derece yüzeysel" diyerek, olayın karmaşıklığını vurguladı ve konunun derinliklerine inilmesi gerektiğini ifade etti. İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları devam ederken, sosyal medyada 45 milyondan fazla kullanıcı "All Eyes on Rafah" mesajıyla tepkilerini dile getirdi.

Bir markanın düzenlediği davete katılan Defne Samyeli, mekana girmeden önce muhabirin sorularını yanıtladı. Yeni sezonda çalışacağını belirten Samyeli, muhabirin "Refah'ta bir katliam yaşandı bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bu sorunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin. Savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Bu konuyu sabaha kadar konuşup tribünlere oynayıp içimizi rahatlatmış oluruz. Ben böyle düşünmüyorum."